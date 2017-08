Luciano em entrevista com a Caras

LUCAS MEDEIROS

DO TV FOCO

O cantor Luciano, da dupla com Zezé, revelou que foi convidado para atuar na novela “Sol Nascente”, em uma participação especial, no entanto, precisou recusar, por ter cenas de beijo com uma atriz. Ele é casado e disse que não faria, por não ser ator.

O convite foi feito por uma das autoras da trama, Suzana Pires, que o convidou novamente para “Toques de Dalila”, onde ela interpretará uma cantora. Dessa vez, ele topou encarar o personagem, mas ressalta que não pretende apostar nessa carreira.

“Não existe uma experiência, não é tão grande a participação investir nisso. Pretensão de ser ator: nenhuma Pode até ter uma vontade, porque todos nós gostaríamos de viver outras vidas, e o ator tem esse privilégio, de viver várias vidas”, comenta o músico.

Para a Caras, ele relembrou algumas participações que fez em tramas da Globo com o irmão, como “Chocolate com Pimenta”, em 2003. “Fizemos dois capítulos e depois eu participei de uma cena com a Chayene em “Cheias de Charme”, explica.

“Depois participamos de outras novelas, cantando como Zezé di Camargo e Luciano”, disse ele.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/luciano-da-dupla-com-zeze-recusou-fazer-novela-porque-teria-que-beijar-atriz/