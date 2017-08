DA REVISTA MONET



Os amigos e familiares da atriz Elaine Park ofereceram uma recompensa de 250 mil dólares, o equivalente a cerca de 795 mil reais, por qualquer informação que auxilie nas buscas pela artista.

A celebridade de 20 anos está desaparecida desde janeiro. Tendo iniciado sua carreira ainda criança, Park já fez pontas em produções como ‘Desperate Housewives’, ‘E.R.’, ‘MadTV’, ‘Role Models’ e ‘Crazy Stupid Love’.

Segundo as autoridades responsáveis pelo caso, Park foi vista pela última vez enquanto saia da casa de seu ex-namorado, na cidade de Calabasas, vizinha a Los Angeles. Seu carro foi encontrado com seus pertences dentro no dia 2 de fevereiro, em uma estrada próxima a um cânion em Malibu. No veículo ainda estavam o celular, a identidade e dinheiro pertencentes à atriz.

De acordo com um detetive trabalhando no caso com as autoridades locais, a possibilidade de suicídio foi descartada. Qualquer possível informação válida sobre Park pode ser compartilhada em um site desenvolvido pela família da atriz.

