DA QUEM



Izabel Goulart voltou a mostrar seu corpão em uma foto compartilhada no Instagram na noite de quarta-feira (23). A top, de 32 anos, aparece de biquíni apreciando a vista de seu apartamento no verão em Nova York, nos Estados Unidos.



No comentários, além dos habituais elogios como "linda" e "perfeita", os seguidores aproveitaram para mandar recados ao goleiro alemão Kevin Trapp, namorado de Izabel. "Kevin, você é sortudo", disse um fã da modelo brasileira.



Nascida em São Carlos, no interior de São Paulo, a modelo trabalha como modelo desde os 17 anos e ganhou projeção internacional em 2005, quando se tornou uma das angels da marca de underwear Victoria's Secrets.

Ela ocupou o título de angel até 2008. Mesmo depois de deixar o posto de embaixadora da grife, ela permaneceu participando de campanhas e do desfile anual Victoria's Secrets Fashion Show.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/izabel-goulart-exibe-corpao-e-fas-dao-recado-kevin-trapp-sortudo.html