Mayra Cardi mostrou que o seu glúteo durinho é genético. A ex-BBB publicou uma foto ao lado da irmã, Bia Cardi, em que ela aparece com o bumbum redondinho igual ao dela em sua conta oficial no Instagram, na noite desta quarta-feira (23). No post feito para parabenizar a ruiva, as duas aparecem usando um maiô preto cavado.

"Bia Cardi, minha filha... Sim, te amo como filha. Eu ajudei a te criar, e o mais importante te amo como mãe, minha doce irmã, minha menina! Te amo tanto que você nem imagina! Hoje é seu dia! Esse é seu ano, e eu desejo tudo aquilo que você já sabe e muito mais do que você possa sonhar! Sonhos que eu sonhei por você e depois sonhei com você! Agora você já pode sonhar o seu próprio sonho", escreveu Mayra na legenda.

A ex-BBB continuou a homenagem. "Quero que você saiba que mesmo quando você desistir de você eu nunca desistirei! Quero que você saiba que nunca mais vamos nos afastar, por mais teimosa e arteira que você possa ser eu estarei aqui pronta para a próxima, porque é isso que família faz, e eu sou sua irmã de sangue e mãe escolhida por Deus! Me perdoa por quando eu não fui adulta o suficiente para ficar! Eu prometo que não importa o que aconteça nós sempre estaremos juntas eu prometo. Te amo muito, para sempre. Parabéns. Viva, você", desejou.

Reprodução/Instagram Bia Cardi

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/mayra-cardi-mostra-que-bumbum-durinho-e-de-familia-ao-posar-com-irma.html