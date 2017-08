DO METRÓPOLES



A transformação da personagem Ivana, vivida pela atriz Carol Duarte na novela “A Força do Querer”, foi um dos assuntos do programa “Fofocalizando”, do SBT.

Em determinando momento, quando falavam do corte de cabelo feito por ela para começar a transição para o gênero masculino, Mara destilou preconceito e fez uma observação de cunho religioso.

“Deus fez Adão e Eva. Agora é Adão e Ivo”, disse. Logo em seguida, ela completou: “Para procriar ainda é homem com mulher e mulher com homem”. Além disso, a apresentadora do programa vespertino comparou Ivana ao âncora do telejornal da emissora Dudu Camargo.

Não é a primeira vez que Mara Maravilha provoca polêmica no programa. Ao falar da gravidez da cantora Neném, a apresentadora disse: “A criança vai nascer e vai chamar quem de mãe? Só estou perguntando. A Neném será o pai, não?”.

