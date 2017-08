DO METRÓPOLES



A cantora Céline Dion cantou uma música de sua colega Rihanna para responder a um jornalista que a questionou sobre sua vida amorosa.

Dion está viúva desde o início do ano passado, quando morreu seu marido e empresário, René Angélil. Ao ser questionada sobre sua vida pessoal, a artista de 49 anos imitou Rihanna cantando o refrão do hit ‘Diamonds’: “Shine bright like a diamond” (“Um brilho luminoso como um diamante”).

Dion depois brincou com o repórter: “Qual é o seu interesse? Você está me convidando para sair?”. O jornalista então disse que estava disposto e quis saber se ela tinha algum compromisso. A cantora sorriu e disse que estava ocupada.

Dion e Angélil foram casados durante 22 anos. A cantora já afirmou mais de uma vez que ele foi o único homem com quem se relacionou na vida. Recentemente ela afirmou que está aproveitando a vida e se divertindo com os três filhos que teve com o empresário.

Assista ao vídeo com Dion imitando Rihanna:

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/08/celine-dion-canta-musica-de-rihanna-para-responder-pergunta-sobre-vida-amorosa-apos-viuvez.html