DA QUEM



Ariadna Arantes se surpreendeu ao tentar deixar um comentário na perfil do Twitter de Gloria Perez para elogiar a forma que ela tem abordado o transtorno de identidade com a personagem Ivana (Carol Duarte). A ex-BBB notou que tinha sido bloqueada pela autora de A Força do Querer.



"Hoje eu fui escrever um comentário em agradecimento ao que a escritora de novelas Gloria Perez está fazendo pelas pessoas com transtorno de identidade de gênero ou os transexuais, e me deparei com um block do Twitter é uma mensagem dizendo que a mesma me bloqueou e que eu não posso nem ver os tweets dela nem escrever a ela. Eu me perguntei, o que foi que eu fiz?", reclamou.



A primeira transexual a fazer parte do BBB acredita que o bloqueio seja um preconceito por ela ter participado do reality show.

"Nossa veio muita coisa pela minha cabeça. Mas a principal foi o arrependimento. Arrependimento de ter entrado dentro do BBB, de ter vivido muita coisa que eu vivi. Não é de hoje, vejo reflexos negativos em minha vida e esse é um deles. Me sinto diminuída, menosprezada. Por que? Porque eu sou uma ex BBB? Por que sou transexual? Por que saí de uma favela? Por que sempre assumi meus atos? Passa tantas coisas na minha cabeça que nunca vai ter explicações. A única coisa que fica agora é essa tristeza que tô sentindo, essa indiferença que sinto em tudo o que eu tento fazer. Fruto de uma exposição? Hoje vejo que sim. Sabe o que é ver seus projetos, seus desejos serem ignorados menosprezados diminuídos? Eu sinto isso diariamente", explicou.



"E mesmo com toda dor eu tento não desistir. Mas sabe aquela gotinha d'água que faltava pra transbordar? Aconteceu. Estou de saco cheio de tudo. De todos. Não sei qual penitência espiritual eu deva pra viver certos tipos de coisa. Mas acredito que eu não mereça tanta indiferença que sinto a cada dia e engulo calada. De tantas pessoas. Talvez seria melhor escutar conselhos lá atras de pessoas que realmente queriam meu bem em esquecer tudo aquilo desistir e recomeçar do 0. Eu só tentei não ignorar quem eu sou minha história ou o que eu vivi. Mas pra mim não tá dando, não vou mais levar esse peso nas minhas costas nem mais deixar que nada de ruim me aconteça nem me sentir mal ou ficar triste pela indiferença das pessoas."

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/ariadna-arantes-se-surpreende-ao-ser-bloqueada-por-gloria-perez-no-instagram.html