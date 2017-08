DA QUEM



Marina Ruy Barbosa usou um look bem decotado ao participar de um evento de moda na cidade de São Paulo na tarde desta quinta-feira (24). A atriz esteve no ​restaurante ​Tre Bicchieri do Shopping JK Iguatemi,​ localizado no bairro da Vila Olímpia, para o​ almoço de inauguração de uma marca carioca de moda feminina.



Mais cedo, ela havia feito um post relatando que estava com preguiça de malhar. Em recente entrevista para QUEM, Marina contou que não tem feito dietas para se preparar para o casamento com Xandinho Negrão, que será realizado em outubro deste ano.

"Ainda não fiz nada disso, será que dá tempo? Tem dois meses e não fiz nada. Não estou fazendo dieta. Noiva geralmente emagrece. Deveria fazer (a dieta), mas acho que o mais importante é se divertir e curtir o casamento. Quero aproveitar a festa e estar com os amigos que eu gosto", explica.



Com casamento marcado para outubro, a atriz vai passar a lua de mel na África do Sul. Após o retorno da viagem, ela entrará no processo de preparação para O Sétimo Guardião, novela em que atuará em 2018.

Leo Franco/AgNews Marina Ruy Barbosa

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/marina-ruy-barbosa-usa-decotao-em-sp.html