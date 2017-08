DA QUEM



O The Hollywood Reporter publicou uma extensa matéria sobre a investigação da morte de uma dublê durante gravações de Deadpool 2. O acidente aconteceu no dia 14 de agosto no Canadá e a polícia de Vancouver é responsável pelo caso.

Segundo as fontes do site, S.J. Harris, de 40 anos, não tinha experiência na acrobacia que a pediram para realizar. Os produtores a pressionaram, pois precisavam de alguém com a mesma etnia e gênero de Zazie Beetz, uma das atrizes que integram o elenco. Ela tinha experiência em corridas, mas nunca havia feito um filme.

Membros da equipe alertaram os produtores de que a piloto não estava pronta. "Ela estava melhorando, mas eu a olhava e pensava que era só questão de tempo até ela bater contra uma parede ou atropelar alguém", disse um dos dublês que treinou com Harris dias antes do acidente.

De acordo com o site, a acrobacia era simples para um dublê profissional, mas Harris nunca havia gravado cenas de filme. Um piloto deveria dirigir uma motocicleta Ducati 939 Hyperstradam sair de um prédio, descer uma rampa sobre três pequenas escadas e parar em uma área próxima.

O acidente aconteceu na primeira tomada da gravação e deixou a comunidade de dublês de Hollywood chocados. "Os produtores colocam pressão para ter alguém do mesmo sexo e etnia em uma posição na qual ele não estava qualificada. Os coordenadores de dublê cederam à pressão. Tudo que puderam fazer era levar o caso aos seus superiores. Eles seguiram as ordens", diz Conrad Palmisano, um coordenador de dublê experiente.

A Fox e um representante do diretor de Deadpool 2, David Leitch, que também foi ex-coordenador de dublês, se recusaram a comentar o caso para o THR. O filme retomou as gravações dias depois do acidente e mantém a data de estreia para 1º de junho de 2018.

De acordo com um relatório preliminar emitido pela WorkSafeBC, agência que investiga a segurança no trabalho no Canadá, Harris "continuou a dirigir para além do ponto de parada planejado e continuou a derrubar uma segunda rampa nas escadas inferiores".

A piloto bateu em uma calçada e "foi jogada fora da motocicleta e lançada através de uma janela de vidro de um prédio". Várias pessoas tiveram que desviaram da moto. Após ela bater no vidro, a equipe correu para socorrê-la e viram que Harris estava gravemente ferida.

A reportagem também afirma que Harris era a segunda mulher listada para fazer o trabalho, já que a produção havia contratado mais uma piloto que não havia se saído bem durante a preparação com a motocicleta.

