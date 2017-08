de o DIA



Patrícia Poeta ganhou na Justiça um processo contra a empresa Nutreo, responsável por um produto suplementar vendido como emagrecedor. A marca teria feito campanhas publicitárias afirmando que a apresentadora era usuária do produto, o que foi negado por Patrícia nas redes sociais.

"Não tomei cactinea e nenhum desses produtos ditos ‘milagrosos’. Sequer conheço e fico preocupada ao saber que muitos de vocês compram esses medicamentos acreditando que os tomei de fato. Como cidadã e pessoa pública, é meu dever entrar na justiça contra esses criminosos e alertar o consumidor de boa-fé. Para emagrecer é preciso ter força de vontade mesmo.

Fazer uma reeducação alimentar orientada por um bom profissional e exercícios físicos!", escreveu a apresentadora.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da 48ª Vara Cível da Capital, condenou a empresa a pagar uma indenização de R$ 30 mil à apresentadora tanto pela propaganda enganosa como pelo uso indevido de sua imagem.

"Fim de um capítulo: com a ótima decisão do juiz Mauro Nicolau Júnior, da 48ª Vara Cível do Rio de Janeiro! Assim evitamos que esse tipo de conduta ilícita se perpetue na internet, lesando o consumidor brasileiro. O dinheiro será doado pra uma instituição carente que costumo ajudar. Obrigada a todos (que leram meu desabafo hoje) pelas mensagens de apoio!

Confesso que termino minha terça-feira bem mais aliviada", comemorou Patrícia.

A empresa Nutreo afirmou em comunicado que vai entrar com recurso pela decisão dada em primeira instância e garatiu que nunca usou a imagem de Patrícia Poeta. "A empresa informa que é tão vítima quanto a autora, pois seus produtos são largamente falsificados por farmácias de manipulação, inclusive as quais mantém blogs de ‘emagrecimento’ com matérias falsas do produto. Fato este sumariamente ignorado pelo nobre Juiz".

Fonte http://odia.ig.com.br/diversao/celebridades/2017-08-24/patricia-poeta-ganha-acao-na-justica-contra-remedio-de-emagrecimento.html