A SpaceX foi umas das empresas contratadas pela Nasa para criar a próxima geração de espaçonaves tripuladas, batizadas como cápsulas Dragon Crew, e a companhia, fundada pelo bilionário Elon Musk, aproveitou para redesenhar as roupas que serão usadas pelos astronautas. O modelo foi apresentado quarta (23).



“A primeira fotografia da roupa espacial da SpaceX”, apresentou Musk, pelo Instagram. O design é revolucionário em relação às vestimentas atuais. O traje é projetado para ser usado durante o transporte em direção à Estação Espacial Internacional, para o caso de a cápsula sofrer despressurização, mas, não, para as caminhadas espaciais.



Nas missões fora das espaçonaves, o traje continua sendo a antiga Unidade de Mobilidade Extraveicular (EMU, na sigla em inglês), criada em 1981 para o programa de ônibus espaciais.



A Nasa tem três projetos em andamento para substituição dos trajes atuais, mas existe o temor de que eles não estejam andando na velocidade necessária. Uma auditoria realizada neste ano apontou que o estoque de trajes pode acabar antes de a próxima geração entrar em operação.



A SpaceX transporta veículos de carga para a Estação Espacial Internacional desde 2014, mas ainda não lançou uma missão tripulada. A primeira está programada para junho do ano que vem. A empresa também planeja enviar dois turistas para uma volta em torno da Lua.

