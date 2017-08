Wanczyk contou que comprou dois bilhetes rápidos e um terceiro onde escolheu os números e que acabou sendo o vencedor. Os números que escolheu eram datas de aniversários, outro era seu número de sorte e 4 outros eram aleatórios.

O sorteio foi realizado em Tallahassee, no estado da Flórida. O prêmio de US$ 758,7 milhões é dado ao vencedor em 30 pagamentos durante 29 anos. No entanto, se o vencedor optar por levar o prêmio à vista, o valor cai para US$443,3 milhões (mais de R$ 1,4 bi).