Anitta, incrível te conhecer e colaborar com você nesse projeto. Não vejo a hora de dividir com todo mundo o que fizemos! Obrigado pelos dias maravilhosos no Rio", escreveu Terry Richardson, top fotógrafo americano responsável pela direção de Vai Malandra, novo videoclipe de Anitta.

O vídeo ainda terá a participação do rapper norte-americano Maejor, MC Zaac, os Djs Tropikillaz, além de figuras da comunidade do Vidigal, como a empresária Érika Bronze, o modelo Pietro Baltazar e Jojo Toddynho.



A cantora gravou a novidade direto do morro do Vidigal no último fim de semana e "tombou" a internet com as imagens compartilhadas dos bastidores. Os looks ultraousados usados pela cantora ao rebolar na laje contam com styling de Yasmine Sterea.

Em post no Instagram, Anitta também comentou sobre a gravação:

"Gravamos um novo clipe. Dessa vez mais especial ainda, dentro do morro do Vidigal, ao lado de um dos maiores diretores do mundo, de uma equipe muito competente e amada e de amigos artistas muito queridos e talentosos. Personalidades internacionais, nacionais e as duas coisas ao mesmo tempo, juntos num único lugar pra fazer mais um vídeo que vai chegar pra arrasar. Muito obrigada a todos os envolvidos e principalmente ao respeito e carinho da comunidade do Vidigal para comigo e toda minha produção. A energia que vocês mandam não tem preço."

