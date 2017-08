DO O DIA



Dado Dolabella usou o Instagram para fazer uma reflexão sobre seus erros e sua alimentação. Cinco dias após sair da prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, o ator relacionou seu passado violento com sua antiga forma de se alimentar. Atualmente, Dado Dolabella é vegano.

"Estou colhendo frutos de um passado recheado de violência que começa no prato de comida. Mais ou menos 90% do que comia era da proteína do animal. E não venha dizer que não existe relação! A corrupção e a violência começam na alimentação. Fico pensando quantas coisas não seriam diferentes se eu fosse vegano (sangue limpo e alcalino) desde sempre? Assumo toda e qualquer culpa por todos meus atos impulsivos e reativos que tive, e prometo viver o resto da vida livre de crueldade nas veias. Perdão. Hoje acredito na vibração positiva. Acredito na vida", escreveu o ator.

Prisão

O ator Dado Dolabella foi preso, na tarde da última quinta-feira, acusado de não pagar pensão alimentícia. Policiais da 11ª DP (Rocinha) efetuaram a detenção do ator, que tinha um mandado de prisão contra ele, expedido pelo Juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da 1ª Vara de Família, Regional da Barra da Tijuca.

Segundo o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, Dolabella foi preso em casa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele foi para a delegacia formalizar o cumprimento da ordem judicial e será encaminhado para o Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ainda segundo o delegado, Dolabella desconhecia a ordem de prisão, já que o processo foi aberto em agosto de 2014 e estava sendo discutido em juízo.

A dívida de Dado passa dos R$ 196 mil, acumulada nos últimos dois anos. O ator, de 37 anos, é pai de Eduardo Neves Dolabella, de 7 anos, fruto do relacionamento do ator com Fabiana Vasconcelos Neves.

Dado Dolabella foi solto na mesma noite, após sua defesa apresentar um habeas corpus.

