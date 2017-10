DO METRÓPOLES



Os fãs do ex-casal Juju Salimeni e Felipe Franco estão animados e esperançosos. O motivo? O atleta fez uma declaração romântica para a repórter durante uma feira fitness, que aconteceu neste último fim de semana em São Paulo. Os dois, separados desde agosto, acabaram trocando um beijo.

“Todos esses anos ao seu lado, foram 12 anos, não tenho nenhuma mágoa, nenhum arrependimento”, Franco começou dizendo. “Você sabe que tudo o que eu sinto por você continua sendo a mesma coisa, eu sempre vou te amar”, completou. A plateia, claro, não se segurou e começou a gritar.

Sem se importar com o “público”, o atleta continuou a declaração. “A gente ficou afastado por oito semanas, estamos entrando na nona semana. Eu conto os dias, em todas as situações, mas você sabe que mora no meu coração, independente se você vai seguir sua vida com outra pessoa ou vai voltar pra mim, de repente”, acrescentou. Depois, os dois deram um beijo e os fãs foram à loucura.



Separação



Após 12 anos juntos, o casal anunciou a separação em agosto. Na época, boatos de traição de Felipe foram levantados. “Aos meus fãs: fiz um post de esclarecimento para que vocês saibam por mim sempre a verdade de tudo. Peço que respeitem esse momento meu e do Felipe”, escreveu a apresentadora ao anunciar o fim do relacionamento.

