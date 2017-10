DA QUEM



Nesta segunda-feira (23), Vera Fischer usou seu perfil no Instagram para relembrar uma viagem para Miami, nos Estados Unidos. A atriz de 65 anos esteve na inauguração de um hotel de luxo em 2000 e, na época, fez um clique exibindo o corpão.



"Bom dia meus queridos. Aqui eu estou em Miami, na inauguração do Hotel Mandarin Oriental. Foi um verão delicioso!", escreveu Vera na legenda da publicação. Os seguidores da atriz não pouparam elogios. "Linda! Volta logo para a TV", pediu um internauta. "Você continua maravilhosa", falou uma fã. "Você foi e sempre será a mais bela mulher do Brasil", disse outra.



Vera Fischer está reservada para interpretar Hebe Camargo em Assédio, série sobre Roger Abdelmassih, com gravações previstas para novembro. A informação é da coluna Zapping do jornal Agora S. Paulo.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/10/vera-fischer-relembra-ferias-em-miami-verao-delicioso.html