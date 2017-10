DO EXTRA



Anitta prova a cada dia que é poderosa mesmo. Com cada vez mais sucesso na carreira, a cantora também não tem do que reclamar da sua vida amorosa.

Como muitos sabem, ela está namorando sério o carioca Thiago Magalhães, de 25 anos. Que o rapaz é bonitão, não é segredo. O que muita gente ainda não tinha visto é o tanquinho do moço, que é bastante reservado.

Thiago deletou as redes sociais depois que começou a namorar Anitta. Mas uma foto dele sem camisa está fazendo sucesso no Instagram de um amigo. O registro foi feito durante uma viagem à Grécia que ele fez com Enzo Celulari e mais dois amigos.

Reprodução/Instagram Thiago viajou com Enzo e mais dois amigos para a Grécia

