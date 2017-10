DA REVISTA MONET



O ator Ewan McGregor anunciou para amigos e familiares o fim de seu casamento de 22 anos após ser flagrado aos beijos com a atriz Mary Elizabeth Winstead, sua colega de elenco na série ‘Fargo’. Uma fonte próxima ao astro confirmou à revista People o término do casamento do artista com a designer de produção francesa Eca Mavrakis.

De acordo com o contato da publicação, o ex-casal já estava vivendo separado desde maio.



O flagrante de McGregor e Winstead em meio a beijos em uma cafeteria londrina ocorreu na noite de sábado, dia 22 de outubro. Aos beijos, o casal foi visto por funcionários, clientes e as lentes de um paparazzi, que acompanharam a movimentação do encontro.

Já uma fonte no local disse que ao fim do jantar e das caricias, os dois saíram do estabelecimento e rumaram noite afora na moto de Ewan.



Já Winstead está separada de seu ex-marido, o cineasta Riley Stearns, desde maio. McGregor e Mavrakis estavam casados desde 1995 e são pais de quatro filhas: Clara (21 anos), Jamyan (16 anos), Esther (15 anos) e Anouk (6 anos).

Rogério Albuquerque Os atores estrelaram cenas quentes na série Fargo

