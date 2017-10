DO METRÓPOLES



Alok está em uma ótima fase. O goiano, radicado em Brasília, superou hits como “Deu Onda” no começo do ano, colaborou com o lendário Mick Jagger e promete música com Anitta. Além dos luxos, como jatinho para se deslocar entre suas apresentações, o músico agora está no top 20 dos melhores DJs do mundo.



A revista britânica DJ Mag – a mais conceituada do gênero – divulga os top 100 DJs ao redor do mundo anualmente. Alok, de apenas 25 anos, está atualmente no 19º lugar. A lista conta com Martin Garrix (1º colocado), seguido de Dimitri Vegas & Like Mike e Armin Van Buuren.



Outra publicação que reconheceu o sucesso de Alok foi a prestigiada “Billboard”. A revista anunciou os 30 brasileiros mais escutados no exterior e o DJ conquistou o primeiro lugar.



“Além de honrado, me sinto extremamente feliz, satisfeito e muito motivado. Conquistar essa posição demonstra o quanto nos dedicamos e trabalhamos para que a música eletrônica brasileira conquistasse seu próprio espaço”, disse sobre o ranking da Billboard.



Apesar de jovem, o brasiliense já conta 15 anos de uma impressionante carreira. Alok soma 10 milhões de ouvintes mensais em plataformas digitais e recebeu o Disco de Platina Duplo na Itália, o Disco de Ouro na França pela música “Hear Me Now” e Disco de Platina no Brasil com “Never Let Me Go”.

