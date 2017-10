DO METRÓPOLES



A saída do jornalismo para o mundo do entretenimento fez bem à conta bancária da apresentadora Fátima Bernardes, que é dona do maior salário feminino da Rede Globo. Porém, a soma de seus ganhos não chega a 50% dos rendimentos acumulados por seu colega de emissora Fausto Silva.

O salário mensal e os recursos obtidos por meio de publicidade fazem com que a apresentadora do “Encontro com Fátima” receba R$ 2 milhões por mês. Já o responsável pelo “Domingão do Faustão” fatura, mensalmente, mais de R$ 5 milhões.

Os dados, obtidos pela coluna de Ricardo Feltrin no portal UOL, excluem os ganhos com propagandas individuais externas. Fátima Bernardes é sócia de uma linha de bijuterias de luxo, além de ser garota-propaganda fixa da Natura e de uma rede de ensino.

O programa matinal de Fátima, exibido cinco vezes por semana, também possui uma série de anunciantes e merchandisings. Já a atração apresentada por Faustão vai ao ar apenas aos domingos.

Machismo



O valor dos salários deve ir além da questão de gênero. A publicidade matutina é a segunda mais barata da emissora, perdendo apenas para a da madrugada. Já a dos domingos à noite, horário do “Domingão do Faustão”, é a mais valorizada.

Assim, um anuncio de 20 segundos feito por Faustão no domingo pode custar 20 vezes mais do que o de Fátima em qualquer dia da semana. A coluna também apresentou um ranking com os ganhos dos principais apresentadores da Rede Globo.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/salario-de-fatima-bernardes-equivale-a-50-do-que-faustao-ganha