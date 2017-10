DO METRÓPOLES



A família de um bebê de apenas 10 meses que pesa o mesmo que uma criança de 9 anos está pedindo ajuda para cuidar da saúde do garoto.



Os parentes de Luis Manuel, que vive em Colima, no México, lançaram uma campanha na tentativa de arrecadar dinheiro para tratá-lo. A criança foi diagnosticada com síndrome de Prader–Willi, uma disfunção genética rara que, além de obesidade, causa deficiência intelectual e perda de estatura. As informações são do The Sun.



O tratamento consiste na aplicação de injeções de hormônio que custam 10 mil pesos mexicanos cada, cerca de R$ 1,6 mil. Luis, que atualmente tem cerca de 30 quilos, nasceu com peso e tamanhos normais: 52 centímetros e 3,5 quilos.



Mas isso começou a mudar poucos dias após ele vir ao mundo. Sua mãe, Isabel Pantoja, afirma que, quando ele tinha 1 mês, já vestia roupas de crianças com 1 ano. “Nós vimos o nosso bebê ganhar peso tão rápido. Às vezes, ele não conseguia dormir, porque ele se sentia sufocado com o próprio peso”, disse.



Os médicos garantem que esse é o primeiro caso registrado da síndrome na cidade. O pai de Luis, Mario Gonzalez, afirma que teme pelas complicações cardíacas que o problema acarreta. “Em alguns casos, crianças morrem de ataque cardíaco por estarem com excesso de peso”. No perfil do Facebook de Isabel há mais informações sobre como ajudar.

Reprodução

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/sindrome-faz-bebe-de-10-meses-pesar-o-mesmo-que-uma-crianca-de-9-anos