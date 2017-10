DA QUEM



Nicole Scherzinger, de 39 anos, reclamou que a fama a deixou mais solitária. A cantora, que já foi namorada de Lewis Hamilton, disse que teve que sacrificar muito da sua vida pessoal por causa do trabalho.



"É complicado. Não vou mentir. Pode ser solitário. Estou sempre na estrada e sempre sozinha. Acho que qualquer um nessa indústria se sente solitário", explicou.



No mês passado, Scherzinger, que também é jurada do X Factor, falou durante o concurso de talento que estava procurando um marido. "Estou procurando um marido", brincou ela, antes de flertar com um participante.



Segundo o jornal Mirror, a estrela estaria em crise no relacionamento de dois anos com o tenista Grigor Dimitrov, de 26 anos.



"Este tem sido um ano de muita transição para mim, tanto na carreira quando no lado pessoal. Todos que têm sucesso no que fazem, fazem sacrifícios. Tem sempre um sacrifício a ser feito. É questão de malabarismo e de encontrar o equilíbrio. Conheci um homem que me disse que a gente se sente sozinho porque não encontrou o parceiro."

