Uma das juradas do clássico “Show de Calouros” durante os anos 80, Flor fez uma revelação sobre os bastidores da atração do SBT. Ela contou que não pôde participar do juri do programa por um dia, sendo vetada por causa da presença de ninguém menos que Xuxa Meneghel.

Segundo Flor, durante a sua participação no programa “The Noite”, de Danilo Gentili, o motivo era o dela ser “parecida com Xuxa”, mas não sabe de onde veio essa ordem. “Eu fui obrigada a não fazer o júri nesse dia porque eu me parecia com ela. Acredito que não foi ela quem pediu isso”, disparou.

A afirmação foi feita durante a gravação que irá ao ar na noite desta segunda-feira (23), e contará ainda com a presença de Leão Lobo e Décio Piccinini, que apresentam o “Fofocalizando” nas tardes da emissora. Eles fizeram parte do “Show de Calouros” e falaram um pouco sobre a experiência.

“Se [o ‘Show de Calouros’] voltasse seria legal. Só me pergunto se o ‘tesão’ seria o mesmo”, disse Décio, relembrando que alguns famosos ficaram conhecidos no Brasil por causa da atração. Foi o caso de Gretchen, Emílio Santiago e Sula Miranda. O programa existiu entre os anos 70 e 90.

Além desses três, vários outros grandes nomes passaram pelo juri, como Sônia Lima, Sérgio Mallandro, Wagner Montes, Nelson Rubens, Luis Ricardo, Jacinto Figueira Júnior, Jorge Lafond, Eliana, Mara Maravilha, Luís Henrique, Valentino Guzzo, Sônia Abrão, entre outros.

