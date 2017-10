Dudu Camargo no velório de Marcelo Rezende

ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

O apresentador Dudu Camargo segue causando no SBT. O sucesso e toda a liberdade que o empresário Silvio Santos deu a ele parece ter subido para a cabeça e o pupilo do homem do baú tem aproveitado de todos os privilégios que lhe são oferecidos.

Segundo informações do jornal Estadão na coluna “Sem Intervalo”, Dudu teria destratado um funcionário da lanchonete dentro da emissora em que trabalha. Foi lá, em um momento do dia, solicitou um lanche e saiu. Retornou duas horas depois e se dirigiu para outra lanchonete.

O funcionário da primeira o abordou e cobrou pelo sanduíche preparado. Foi aí que Dudu se transformou. As pessoas que estavam ali perto e acompanharam o acontecimento disseram que Camargo foi extremamente arrogante com o rapaz e gritou para que se ele quisesse receber, que cobrasse de Silvio Santos.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/dudu-camargo-tem-ataque-de-estrelismo-no-sbt-e-manda-funcionario-de-lanchonete-cobrar-silvio-santos/