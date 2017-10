DO O DIA



Aritana conversou com Flávia Viana sobre seu vício em refrigerante na manhã desta segunda-feira, em "A Fazenda". A participante disse que antes de entrar no reality show seu acessor perguntou se havia algo de que ela fosse sentir falta.

"Gata, sou viciada em refrigerante. Por isso até perdi peso aqui dentro, uns três quilos. Eu acordo e tomo duas latas logo de manhã. Me faz falta mesmo. Antes de entrar meu assessor me chamou e falou 'tem algo que você vai sentir falta lá dentro e pode dar problema'? Eu deixei claro que só o cigarro do Bob Marley e o refrigerante vão fazer falta...", disse a chef, fazendo referência a maconha.

Flávia, então, se mostou chocada com a quantidade de refrigerante que a amiga toma. "Para com isso menina. Faz muito mal tudo isso de açúcar. Tenta tomar outra coisa no lugar", aconselhou a ex-BBB.

"Só sinto falta do que eu uso para relaxar. Tirando meu cigarro de Bob Marley que eu fumo, não vou sentir falta de nada além do refrigerante", continuou Aritana.

