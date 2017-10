DO METRÓPOLES



Devido a uma confusão de valor acordado entre MC Kevinho e o contratante do show, o funkeiro deixou de fazer a apresentação, revoltando os fãs, que saquearam e quebraram o local da atração: uma boate. As informações são do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”.

De acordo com a assessoria do cantor, ele havia comparecido à boate, mas não quis realizar o show, pois faltava R$ 2 mil, dinheiro que seria dado ao motorista da van que o levou.

No entanto, segundo o gerente da casa, Franco de Campos, o funkeiro recebeu os R$ 45 mil combinados e os outros R$ 2 mil seriam pagos na hora do show. Ainda não se sabe o valor dos prejuízos.

