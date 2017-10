DA REDE TV!



A enfermeira Tamara McCorkindale, de 20 anos, morreu após ter uma overdose de remédios para dores no estômago. De acordo com a família, Tamara sofria com as dores há noves anos, mas os médicos não conseguiram descobrir as causas.

O corpo da jovem foi encontrado em sua casa, na cidade de Chorley (Inglaterra). Os pais, que estavam em viagem de férias, acionaram as autoridades após não conseguirem entrar em contato com a filha.

Sua mãe, Julie McCorkindale, contou ao Daily Mail que a última mensagem que recebeu da filha dizia que estava muito cansada e com dor, então ia "tirar uma soneca".

"Ela saiu do trabalho por volta ads 18h e nos mandou mensagem", disse. "Era o costume dela, ela iria deitar na cama e depois tomar o chá. Nós até encontramos o chá pronto na cozinha", explicou a mãe, que garante que a morte da filha não foi proposital.

"A dor que ela sentia vinha dia sim, dia não durante anos. Ela se sentia muito cansada, mas quando ia trabalhar vestia uma 'máscara de coragem' para cuidar daquelas crianças doentes", contou Julie. Tamara foi diagnosticada com dor crônica e vinha tomando uma série de comprimidos enquanto os especialistas tentavam descobrir as causas.

As autoridades que cuidam do caso concluíram que a morte foi acidental. Provavelmente por conta da forte dor, a garota teria tomado mais comprimidos do que o prescrito e acabou falecendo. "Ela era maravilhosa, deveria estar aqui e honestamente acreditamos que foi um acidente", concluiu um porta-voz da polícia de Lancashire.

