JOÃO ALMEIDA

DO TV FOCO

Apesar do excesso de plásticas e do visual exótico que ostenta hoje em dia, Ana Maria Braga já foi considerada uma mulher muito bonita.



Tanto que ela foi até “alvo” de sonhos eróticos de um conhecido apresentador de TV. Estamos falando de Amaury Júnior, da RedeTV!.



Em entrevista ao canal “Bora – com Caio Fischer”, no YouTube, ele revelou: “Não peguei a Ana Maria Braga porque não quis. Já tomamos uns chopps mas não aconteceu nada. Mas já tive sonhos eróticos com ela”.



Ele, que é casado, comentou a sua vida sexual: “pílula azul é para o mesmo dia. Tem coisas melhores que viagra, mais rápidas. O Doda Miranda tem uma receita ótima”.



Na entrevista, ele também negou que já tenha usado maconha alguma vez na vida. E explicou: “Eu tive uma educação muito rígida, lá no passado, então eu não enveredei pelo caminho das drogas… cigarro sim, que eu acho que é pior que maconha, provavelmente, mas eu sempre trabalhei de cara limpa”.



Ele também revelou que gosta de ser copiado na TV, e que além disso é chamado para ser padrinho de programas do mesmo gênero que estreiam pelo Brasil.



Ele também comentou que já trocou os nomes de vários entrevistados, principalmente na Band, quando entrevistou, de uma vez só, vários novos governadores, que estavam em uma festa e tinham acabado de ser eleitos.



Amaury também comentou que se o convidado pedir, no dia seguinte, para que ele corte alguma parte da entrevista, por ter se arrependido de revelar algo, ele corta sem problemas. Normalmente isso acontece quando o convidado revela coisas “a mais” por setar levemente bêbado, ou “lubrificado”, como chama Amaury.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/apresentador-revela-sonhos-eroticos-com-ana-maria-braga-e-dispara-nao-peguei-porque-nao-quis/