DA REVISTA MONET



O ator Steven Seagal foi acusado de assédio sexual por uma jornalista. Em matéria publicada na mais recente edição da revista Newsweek, a repórter e atriz Lisa Guerrero revelou um episódio em 1996 na qual foi convidada pelo astro a participar de uma seleção de elenco na casa dele.

De acordo com a jornalista, ela ficou com medo e levou uma amiga. Ao chegar ao local, as duas foram recebidas por Seagal apenas de roupão.



De acordo com Lisa, as denúncias de abuso e assédio contra o produtor Harvey Weinstein a estimularam a tornar público o ocorrido na casa de Seagal. “Quando li os relatos relacionados ao Harvey eu despertei. É a mesma coisa que o Steven Seagal fez comigo. Depois descobri que ele é famoso por fazer isso”, afirma a jornalista.



Segundo Lisa Guerrero, o convite de Seagal era para um papel no filme ‘Ameaça Subterrânea’ (1997). Ao recusar o “teste privado” oferecido pelo ator, ela acabou perdendo o papel para a atriz Marg Helgenberger.

O astro ainda não comentou publicamente a acusação de Guerrero. Em 1998 a atriz Jenny McCarthy tornou público um episódio no qual ela perdeu um papel por se recusar a fazer um teste nua em frente a Seagal, o que ele negou na época.

Reprodução O ator Steven Seagal em cena de Ameaça Subterrânea (1997)

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/10/ator-steven-seagal-e-acusado-de-assedio-sexual-por-jornalista.html