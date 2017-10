DO METRÓPOLES



A cantora Marília Mendonça foi agredida por um fã durante um show em Iturama (MG). A sertaneja estava terminando de cantar um do seus sucessos quando um fã atirou o celular do meio da plateia e acabou atingindo as mãos e o rosto dela.

Com raiva da atitude do espectador, Marília deu uma lição de moral. “Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar que isso é falta de respeito? Saí lá da cidade que eu tava, com o maior carinho do mundo e não foi apenas para você tirar uma foto de mim como um produto”, disse a cantora.

A bronca continuou. “Além de você não estar cantando nenhuma das minhas músicas, ainda jogou o celular na minha cara. Não sou nenhuma cadela, estou aqui trabalhando. Por favor, me respeite como estou te respeitando. Obrigada”, finalizou. Depois da lição, a sertaneja continuou o show.

Veja o vídeo:

Fonte: https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/marilia-mendonca-e-agredida-por-fa-durante-show-e-nao-deixa-barato