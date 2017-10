DO O DIA



Nem sempre dá para manter a seriedade durante uma entrevista ou reportagem, e foi exatamente isso o que aconteceu com o repórter Eduardo Lhamas, do Paraná TV da RPC (emissora afiliada da TV Globo). No jornal da última sexta-feira, o jornalista foi alvo de uma brincadeira.

Lhamas contou que alguns moradores de Rolândia, interior do Paraná, ficaram assustados após uma onça aparecer na região.

No fim da reportagem, ele fez uma passagem comentando que essa não é a primeira aparição de um animal selvagem na cidade e, neste momento, foi surpreendido: seu Antenor, um morador da cidade, cutucou as costas do repórter, fingindo ser a onça, e lhe deu um susto.

O repórter levou a situação na brincadeira e deu risada do próprio susto.

