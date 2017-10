DO O DIA



Aritana falou sobre a vida de seu pai, o empresário Oscar Maroni, na noite desta terça-feira, em "A Fazenda". "Meu pai não namora, ele transa. Ele diz que já teve mais de duas mil mulheres", contou a chef de cozinha em conversa com Flávia Viana e Marcelo Ié Ié.

"Quando eu era adolescente, ele me explicou que existem três tipo de mulheres na vida: a amada, a usada e a paga. E eu deveria ser a amada ou a paga. Ele me ensinou que camisinha serve pra evitar doença, pois a melhor coisa que pode acontecer é ter filhos. Ele tem quatro filhos, mas as quatro do mesmo casamento. Ele se cuida, não sai que nem louco por aí não", completou Aritana.

Flávia Viana riu da situação e Marcelo Ié Ié bateu palmas para as histórias de Aritana. Logo depois, ele perguntou: "Será que essas histórias vão para o ar?".

"Não. Mas no 24 horas eu tenho certeza que a gente tá. Nossa conversa está muito mais interessante que a deles lá dentro, certeza", disse Aritana.

Reprodução Oscar Maroni Filho, empresário do ramo adulto, também já participou de 'A Fazenda'

