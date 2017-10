DO METRÓPOLES



O fotógrafo de moda Terry Richardson foi banido de trabalhar com a editora Conde Nast, que é detentora de publicações como a Vogue, GQ e Glamour, de acordo com o jornal The Telegraph. Um e-mail foi enviado para todo o grupo Condé Nast Internacional na última segunda-feira (23/10), anunciando que a editora não trabalharia mais com o profissional.

Terry Richardson é conhecido por sua estética sexualmente explícita e é responsável por diversos videoclipes, além de editoriais de moda. Ele é o nome por trás do clipe Wrecinkg Ball, de Miley Cyrus e do próximo vídeo da cantora Anitta, Vai Malandra.

A carreira de Richardson também sempre foi marcada por denúncias de abusos sexuais, que Richardson sempre negou. Diversas modelos já o acusaram de assédio e, inclusive, Coco Rocha já havia afirmado que nunca mais trabalharia com o fotógrafo.

Recentemente, não houve novas acusações que poderiam ter motivado esta declaração da Conde Nast. Porém, o jornal britânico The Times publicou um artigo que chamava o fotógrafo de “Harvey Weinstein da moda” e questionava porque fashionistas ainda celebravam os trabalhos de Richardson.

