A ex-apresentadora Márcia Goldschmidt deu entrevista ao Balanço Geral, da Record, nesta terça-feira (24/10).

Ela contou que está processando o hospital em Portugal onde as filhas gêmeas nasceram.

De acordo com ela, Yanne, que hoje tem 5 anos, perdeu o fígado após contrair uma infecção quando era recém-nascida, ainda na maternidade.



Atualmente vivendo em Portugal, Márcia voltou ao Brasil para acompanhar o tratamento da pequena.

A apresentadora tornou-se mãe das gêmeas aos 50 anos, por fertilização.



Márcia contou o que aconteceu após o nascimento das filhas.

“As meninas nasceram prematuras de seis meses, porque eu tive pré-eclâmpsia, e por causa disso o parto teve que ser antecipado e elas ficaram três meses na UTI neonatal. Durante esse período, a Yanne contraiu uma infecção hospitalar. Ela não precisou de um transplante porque a mãe teve uma gravidez tardia. A criança precisou de um transplante porque foi infectada no hospital, e essa infecção e o diagnóstico tardio dos médicos em Portugal levou à perda do fígado, à cirrose”, contou a apresentadora.



De acordo com a mãe das gêmeas, o filho mais velho dela foi quem salvou a vida de Yanne. James, de 23 anos, doou parte do fígado para a caçula: “Ele está ótimo, o fígado dele já está normal, já cresceu, regenerou”, disse.

