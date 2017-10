DA QUEM



Uau! Angélica surgiu deslumbrante em um vestido vermelho Stella McCartney para o casamento da top Michelle Alves e Guy Oseary, empresário de Madonna, nesta terça-feira (24).

De longo com cauda, batom vermelho e cabelos presos, a apresentadora mostrou o look que usará na união, que acontece hoje à noite, no Cristo Redentor. Depois o casal receberá os convidados vips, como Ashton Kutcher, na casa da apresentadora e de Luciano Huck.



Estrelas como Madonna, que veio com as filhas, Ahston, e muitas outras já aterrisaram no Rio para a união de Michelle e Guy, que vivem juntos há muitos anos e são pais de quatro filhos.

O rapper Puff Daddy, a atriz de 50 Tons de Cinza Dakota Johnson, e o ator Matthew McConaughey também desembarcaram no Rio. Também para o casamento estão na cidade o ator Owen Wilson e o vocalista do Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis e o baixista Flea, que apareceu nu na sacada do hotel onde está hospeado.



A casa de Luciano Huck e Angélica, no Joá, Rio, será o local da celebração, que terá 150 seletos convidados. Entre eles está a banda U2, também empresariada por Guy. Na noite desta segunda, Caetano Veloso cantou durante uma festa pré-casamento, quando Madonna se ajoelhou diante do cantor baiano.

Reprodução Instagram A make de Angélica para o casamento de Michelle Alves e Guy Oseary

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/10/dama-de-vermelho-angelica-mostra-look-para-casamento-vip-no-rio.html