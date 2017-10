DA QUEM



Uau, que dupla! Marina Ruy Barbosa e Mariana Ximenes chegaram "lacrando" à cerimônia de casamento de Guy Oseary e Michelle Alves, que rolou na casa de Luciano Huck e Angélica, no Rio de Janeiro.



De looks decotados e colados, as atrizes posaram juntinhas no melhor estilo "surra de beleza".

Além delas, nomes como Madonna, Bono Vox, Ashton Kutcher, Demi Moore, Preta Gil e muitos outros foram à festa, na terça-feira (24).

Reprodução Mariana Ximenes e Marina Ruy Barbosa

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/10/decotadas-marina-ruy-e-mariana-ximenes-lacram-em-casamento-vip.html