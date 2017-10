DO MEIO NORTE



Na noite desta terça-feira (24/10), aconteceu mais uma edição do ‘Prêmio Multishow 2017’, com diversas atrações e apresentações de peso da música brasileira. Com o tema ‘música é o poder’, a noite foi marcada por premiações e uma mistura de ritmos que encantaram o público.



Mas o que chamou atenção durante o evento mesmo foi a apresentação de Anitta, que levou três troféus dos cinco que concorreu. O grande destaque da noite, a cantora fez uma apresentação onde priorizou mais o pop cantando ‘Will I See You’, ‘Is That For Me’, ‘Paradinha’ e ‘Sua Cara’ , esse com participação de Pabllo Vittar e Diplo.



Só que durante sua apresentação o seu sutiã escorregou e os seus seios ficaram de fora em vários momentos da dança. Sem jeito, a cantora até tentou colocar no lugar, mas a peça ainda chegou a escapar algumas vezes. Tudo voltou ao normal quando Anitta começou a cantar ‘Sua Cara’, que se recompôs e colocou uma jaqueta branca.

Reprodução/Multishow Seios de Anitta aparecem durante apresentação

Fonte: https://www.meionorte.com/entretenimento/famosos/sutia-escorrega-e-seios-de-anitta-ficam-de-fora-no-premio-multishow-328182