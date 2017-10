DO METRÓPOLES



O segundo capítulo da novela “O Outro Lado do Paraíso”, exibido na última terça-feira (24/10), já mostrou quem é um dos grandes vilões da trama: Gael (Sergio Guizé). Em uma cena que chocou os espectadores, ele estuprou a própria esposa, Clara Tavares (Bianca Bin).

O casal viajava de barco a caminho do local onde comemoraria sua noite de núpcias. Tudo parecia feliz. Eles trocaram carícias e até abriram uma garrafa de champanhe. Porém, após alguns goles, Gael começou a se tornar, praticamente, outra pessoa.

Embriagado, ele pegou Clara pelos braços, atirou a mulher na cama com força, rasgou seu vestido de noiva e ainda mandou que ela calasse a boca. Ainda que tenha tentado se defender, gritando, a jovem foi ignorada, enquanto Gael fez sexo não consentido com a própria mulher.

“Ai, Gael, você está me machucando. Eu estou ficando com medo”, dizia a moça. “Cala a boca”, respondeu ele, de forma agressiva. “Para, para, para”, gritava Clara, sem conseguir fugir do terror.

Gael - Gael estuprou Clara na lua de mel. Twiteiros ficam chocados e com nojo do vilão. Novela de @WalcyrCarrasco pic.twitter.com/Bv2eR20Ha6 — Trends BR (@TrendsTudo) 25 de outubro de 2017

EU VOU TER QUE ATURAR O GAEL ATÉ O FINAL DA NOVELA? GENTE SEGUNDO CAPITULO E O RANÇO JÁ TÁ LÁ EM CIMA #ooutroladodoparaiso pic.twitter.com/D8DNOyJbqB — Be ღ (@beavascx_) 25 de outubro de 2017

