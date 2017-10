DO O DIA



Cristiano Ronaldo está sempre nas principais notícias europeias, porém desta vez, o assunto não é dentro de campo. A vida pessoal do craque português virou assunto após a jovem, Natacha Sofia, de 21 anos de idade, assumir que teve uma noite de muito sexo com o atleta.

Vale lembrar que o camisa 7 do Real Madrid namora a espanhola Georgina Rodríguez, que está grávida do terceiro filho do jogador. As informações são da revista portuguesa 'TV Guia'.

Natacha assumiu que a relação foi curta e que foi exclusivamente sexual e que só tornou o caso público porque Ronaldo a bloqueou de todas as redes sociais. A jovem é ex-participante de um reality show muito famoso em Portugal e usou sua fama para conseguir contato com o craque.

"Foi simples. Lembro de que já passava das 5h da manhã quando, nem sei bem porque, decidi mandar uma mensagem privada pelo Instagram. Fiquei espantada quando vi que ele me tinha respondido logo! Me mandou e um ponto de interrogação e foi aí que tudo começou", disse a suposta amante de Cristiano.

"O intuito desse envolvimento era sexual. Ele pedia fotos minhas e eu enviava. Fotos, vídeos… Dizia que queria me ver. As nossas conversas giravam em torno de sexo : de como e quando ia ser. Me perguntou que idade tinha. Depois de eu ter respondido, ele falou: 'Top! Novinha e com bom corpo'", comentou Natacha

A jovem portuguesa ficou bastante abalada pelo modo que foi tratada e disse se sentir abandonada após uma noite intensa no quarto de hotel.

"Depois me deu 300 euros para o táxi. Queria me dar mais e eu não quis. Achava que já estava dando muito. Aliás, nem queria aceitar. Nunca mais conversamos, me sinto abandonada", finalizou

Fonte: http://odia.ig.com.br/esporte/2017-10-25/ex-participante-de-reality-show-se-diz-abandonada-por-cr7-apos-noite-de-sexo.html