Fernanda Lima esteve em São Paulo nesta quarta-feira (25) para prestigiar o lançamento de uma campanha de natal de uma loja de produtos de beleza. A apresentadora é casada com Rodrigo Hilbert e é mãe dos gêmeos Francisco e João.



"Sou uma mulher de privilégios, sou uma mulher branca, venho do Rio Grande do Sul. Não vivi a pobreza, apesar de não ter sido uma boa aluna sempre fui empenhada, tive oportunidades, fui respeitada dentro de casa, nunca vi uma diferença de tratamento entre eu e meus irmãos por eu ser mulher. Mas eu sei que sou uma exceção dentro de um mundo absolutamente injusto onde as mulheres são maltratadas, abusadas", explicou Fernanda.



Apresentadora do Amor e Sexo, programa da TV Globo, ela acredita que sua voz pode ajudar a incentivar os debates de assuntos importantes, como o empoderamento feminino. "Como uma pessoa que tem um microfone e um poder de comunicar, que tem um espaço de muito valor dentro da televisão, eu me senti na obrigação de eu trazer essas mulheres, da gente falar o que precisa ser dito e o que precisa ser mudado. Isso também muda a minha vida, eu aprendo e estudo muito. Felizmente, hoje a gente ouve o empoderamento feminino todo dia. Estamos em um caminho muito bonito, basta que todos queiram entender".



De férias, Fernanda e Rodrigo decidiram ir para os Estados Unidos com os filhos. "Eu preciso escrever Amor e Sexo e resolvi me distanciar daqui [Brasil] para ter cabeça para ver como vamos falar de tantas coisas necessárias. A gente estava precisando ficar mais junto como família, ter mais tempo para nós mesmos e também exercitar os trabalhos domésticos. Um dos exercícios desse novo homem é aprender as coisas como as mulheres fazem, minhas crianças estavam habituadas a receber tudo pronto, comida na mesa, roupa lavada, cama arrumada. Agora eles entenderam que as camas não vem prontas (risos)", explicou. "Hoje é a gente que lava, limpa, varre, a gente faz a cama... Nós quatro fazemos um mutirão".



Para a apresentadora, a mudança foi importante para unir a família. "Retomar a questão familiar, no nosso dia a dia comum não nos damos conta de quão corrida está a vida e como vamos terceirizando coisas importantes na vida das crianças. O fundamental é que estamos juntos, 24 horas por dia", disse.



Fernanda e Rodrigo não planejam mudar definitivamente para os Estados Unidos. "Estamos fazendo uma experiência, não vou sair do Brasil. Eu precisava sair um pouco do medo. O Rio de Janeiro é um lugar que está dando medo, eu estava assustada. A escola deles [João e Francisco] está fechada direto. Eu precisava sair de lá, das redes sociais e focar mais na família".



Sobre a campanha, ela está feliz em poder contribuir para uma causa social. "Estamos aqui para falar de esperança, de sonhos, de desejos. A gente consumindo acaba ajudando quem precisa", disse Fernanda. A The Body Shop é uma marca de cosméticos que não faz teste em animais.



Parte da renda da nova campnha será revertida para a construção de um projeto social na Síria com crianças refugiadas. A apresentadora foi escolhida como embaixadora da marca. "Fernanda foi escolhida pela marca por conta da mulher que representa e porque é envolvida em questões sociais.

