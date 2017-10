DO METRÓPOLES



Durante a transmissão do “Prêmio Multishow” na noite desta terça-feira (24/10), Tatá Werneck e Fábio Porchat fizeram uma brincadeira com o grupo KLB. Os humoristas disseram que eles não faziam mais parte do mundo musical e que dois dos integrantes haviam falecido.

A esposa de Leandro, Natália Guimarães, não gostou da brincadeira e fez uma postagem no Instagram respondendo Tatá Werneck. “Olha, Tata, eu amo você, assisto tudo o que você faz e o Porchat também. Mas ver vocês desdenhando daquela forma do KLB foi de partir o coração”, começou.

“Uma banda que vendeu mais de sete milhões de discos, fez uma história com tantos fãs até hoje e tem um dos maiores estúdios musicas da América, que inclusive recebeu na semana passada um dos maiores ídolos mundiais de todos os tempos! Falar que não são mais da música, falar que dois deles estão mortos, como fez o Porchat? Pegaram pesado demais”, reclamou.

A mensagem não terminou por aí. “Até onde vale a pena uma piada? Ainda bem que nossas filhas ainda têm só quatro aninhos e não compreendem esse tipo de coisa. Mas se fossem grandinhas, provavelmente estariam assistindo vocês falarem de graça do pai delas, por influência minha mesmo que sou fã. Enfim, nem sei se vocês vão ler isto, mas ontem assisti ao vídeo e fiquei muito triste, precisava desabafar para tentar esquecer e jogar a bola pra frente. Um beijão pra você!”

