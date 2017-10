DO O DIA



Marcos Harter fez referência à sua ex-namorada, Emilly Araújo, em "A Fazenda" nesta quarta-feira. Tudo começou quando, em conversa com o médico, Ana Paula Minerato contou que ficou com alguns hematomas após a atividade surpresa.

"Eu não fiquei, mas homem é mais difícil de ficar com roxo", disse Marcos. "Mas você pode falar que tem uns roxos e que foi o seu namorado quem fez. Depois, você ganha R$ 1,5 milhão. Agora, recebe ameaças e a culpa é minha", completou Marcos, fazendo referência a Emilly Araújo.

Vale lembrar que na reta final do "BBB 17", Marcos e Emilly tiveram uma grande discussão. A gaúcha chegou a dizer que ficou com machas roxas nos braços. Após analisar os vídeos e conversar com Emilly, a produção do programa decidiu expulsar o médico do reality show.

