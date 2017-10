DO METRÓPOLES



Separar a vida pessoal da profissional é um desafio enorme para muitas pessoas.

Mas alguns astros e estrelas de Hollywood conseguiram deixar de lado o que pensavam sobre seus companheiros de elenco e formar grandes casais do cinema.

Confira uma lista com atores e atrizes que interpretaram casais célebres, mesmo se odiando nos bastidores.

Nick Nolte e Julia Roberts

Nick Nolte e Julia Roberts em ‘Adoro Problemas’ (1994) (Foto: Reprodução)

Os atores nunca superaram os problemas que tiveram durante as filmagens de ‘Adoro Problemas’ (1994), comédia romântica sobre repórteres rivais. Anos depois, Julia Roberts disse que o colega era “um ser humano desprezível”. Em resposta, Nolte devolveu a acusação: “Ela não é uma pessoa legal”.

Ryan Gosling e Rachel McAdam

Ryan Gosling e Rachel McAdams em 'Diário de uma Paixão' (Foto: Divulgação)

Os amantes de um dos mais célebres romances do cinema contemporâneo se odiaram atrás das câmeras desde o começo. Durante as primeiras filmagens de ‘Diário de uma Paixão’ (2004), Ryan Gosling pediu ao diretor Nick Cassavetes que substituísse Rachel McAdams por outra atriz. Já em outro dia, o cineasta encontrou os protagonistas gritando ferozmente um com o outro, nos bastidores.

Pierce Brosnan e Teri Hatcher

Pierce Brosnan e Teri Hatcher, em ‘007 – O Amanhã Nunca Morre’ (1997) (Foto: Divulgação)

Teri Hatcher não parece ser uma pessoa pontual, pelo menos é o que diz Pierce Brosnan. Durante as gravações de ‘007 – O Amanhã Nunca Morre’ (1998), a bond-girl estava grávida, sofrendo enjoo e náuseas todas as manhãs - fato descoberto somente no fim da produção do longa. “Eu fiquei muito nervoso com ela, porque eu ficava esperando por horas. Eu tenho que admitir que disse algumas palavras mal educadas para ela”, revelou Brosnan.

Reese Witherspoon e Vince Vaughn

Reese Witherspoon e Vince Vaughn, em ‘Surpresas do Amor’ (2008) (Foto: Divulgação)

Um rumor não confirmado é que Reese Whiterspoon não conseguia olhar nos olhos de Vince Vaughn durante as gravações de ‘Surpresas do Amor’ (2008). Parece plausível, já que os dois têm personalidades completamente diferentes: ela mais séria, ele engraçado. Porém, Witherspoon tratou de negar o tal rumor: “Nós éramos bons amigos e bons parceiros enquanto estávamos gravando o filme”, disse em entrevista.

Anthony Hopkins e Shirley MacLaine

Anthony Hopkins e Shirley MacLaine, em ‘Amantes em Família (1980) (Foto: Divulgação)

“Ela é a atriz mais irrante com quem eu trabalhei”. Este é Anthony Hopkins falando sobre Shirley MacLaine, com quem atuou em ‘Amantes em Família’ (1980). E ele não foi o único a falar mal da atriz. O diretor Don Siegel, que trabalhou com ela em ‘Os Abutres têm Fome’ (1970), disse que é “difícil sentir muita simpatia por Shirley”.

Claire Danes e Leonardo DiCaprio

Claire Danes e Leonardo DiCaprio em 'Romeu + Julieta' (Foto: Divulgação)

O casal mais sofrido da literatura parece ter transportado seu sofrimento para os sets. Durante as filmagens de ‘Romeu + Julieta’, Claire Danes tinha apenas 18 anos, mas chamou DiCaprio, que estava com 22 anos na época, de “imaturo”. Reza a lenda que a atriz recusou um papel no filme ‘J. Edgar’ (2011), porque não esqueceu os sentimentos ruins que nutriu pelo colega.

Patrick Swayze e Jennifer Grey

Patrick Swayze e Jennifer Grey, em 'Dirty Dancing: Ritmo Quente' (1987) (Foto: Divulgação)

A história que contam é que Patrick Swayze teve que implorar para Jennifer Grey aceitar o papel em 'Dirty Dancing' (1987). Ela não teria gostado de atuar com o colega em ‘Amanhecer Violento’ (1984). Ele, porém, parece ter se arrependido pela insistência. Em suas memórias, Swayze escreveu que a atriz era “imatura” e, por causa dela, “algumas cenas precisavam ser filmadas de novo, de novo e de novo”. Ele ainda criticou a dificuldade de Jennifer em aceitar críticas. “Nós tivemos atritos… Ela me parecia muito emocional, derramando lágrimas sempre que alguém a criticava”, escreveu.

Shannen Doherty e Jason Lee

Shannen Doherty e Jason Lee, em ‘Barrados no Shopping’ (1995) (Foto: Divulgação)

Circula por Hollywood um boato de que Shannen Doherty e Jason Lee simplesmente não se suportavam atrás das câmeras, durante a gravação de ‘Barrados no Shopping’ (1995). Se é verdade ou não, é impossível saber. Porém, Doherty já teve problemas com outros colegas, como Alyssa Milano, com quem contracenou no seriado ‘Charmed’ (1998-2006). Milano disse que teve “dias difíceis” com a atriz no set.

Tony Curtis e Marylin Monroe

Tony Curtis e Marylin Monroe, em ‘Quanto Mais Quente Melhor’ (1959) (Foto: Divulgação)

“Foi como beijar o Hitler”, disse Curtis sobre suas cenas com Monroe em 'Quando Mais Quente Melhor' (1959) . Os dois já tinham se relacionado antes de gravar o filme, mas o ator disse que a colega havia mudado muito. “Ela não era mais divertida, estava distraída”. Uma cena em particular o irritou profundamente: a do beijo no iate. “Foi horrível. Ela quase me matou, colocando a língua em minha traqueia”, revelou.

Meryl Streep e Dustin Hoffman

Meryl Streep e Dustin Hoffman, em 'Kramer vs. Kramer' (1979) (Foto: Divulgação)

Aparentemente, Dustin Hoffman não achou muito legal Meryl Streep ter reescrito um monte de falas de sua personagem no filme. “Eu odiei a coragem dela. Sim, odiei a coragem dela, mas eu respeitei”, disse ele, em entrevista. Sendo honesto, Hoffman também atribui seu ânimo alterado ao processo de divórcio que estava passando durante as filmagens. “Tenho certeza que estava descarregando nela algumas coisas que estava sentindo sobre a esposa de quem eu estava me separando”, disse.

William Baldwin e Sharon Stone

William Baldwin e Sharon Stone em 'Invasão de Privacidade' (1993) (Foto: Divulgação)

Tentando se aproveitar da onda erótica/romântica criada por ‘Instinto Selvagem’ (1992), ‘Invasão de Privacidade’ (1993) não acertou seus rumos. Talvez por saber que o filme seria um fracasso, Sharon Stone adorava zombar de William Baldwin entre as filmagens.

Em uma cena de beijo, Sharon mordeu a língua do colega tão forte que, supostamente, ele teria ficado sem falar por uma semana. William Baldwin e Sharon Stone em 'Invasão de Privacidade' (1993)

