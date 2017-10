VITOR PECCOLI

DO TV FOCO

O horário brasileiro de verão proporcionou um novo momento no mínimo curioso na tarde desta quarta-feira (25): Dony de Nuccio interrompeu ele mesmo na Globo.



Por volta das 14h28, a Globo interrompeu a programação para exibir um plantão informando que o presidente da República, Michel Temer, havia passado mal e foi internado Hospital do Exército. O plantão do jornalismo foi comandado por Dony de Nuccio, que ainda estava de prontidão na emissora após apresentar o “Jornal Hoje”.



Dony, no entanto, acabou interrompendo ele mesmo em regiões como o Nordeste (assista o vídeo abaixo), onde não tem horário de verão. Isso porque, por lá, o “Jornal Hoje” vai ao ar gravado às 13h20 na hora local (14h20 pelo horário de verão).



Muitos se perguntaram porque a Globo simplesmente não interrompeu o “Vídeo Show” (que estava ao vivo), como já fez anteriormente, ao invés de dar plantão. A emissora não fez isso justamente por causa do horário de verão, uma vez que no Nordeste, por exemplo, ainda estaria no ar o “JH”. Ficaria mais estranho do que Dony interrompendo ele mesmo.

Dony De Nuccio é interrompido por Dony De Nuccio pra avisar que o Temer tá quase morrendo pic.twitter.com/T91EpNxxnK — Neto Souza (@Zouza_Neto) 25 de outubro de 2017

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/dony-de-nuccio-interrompe-ele-mesmo-na-globo-por-causa-do-horario-de-verao-entenda/