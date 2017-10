DO G1



Um irmão do atirador de Las Vegas Stephen Paddock foi preso em Los Angeles por suspeita de posse de pornografia infantil e exploração de menores, disseram autoridades nesta quarta-feira (25).



Bruce Paddock, de 59 anos, foi preso por uma queixa crime de 20 casos, de acordo com um comunicado da polícia.



Sua relação com Stephen Paddock foi confirmada por um oficial informado sobre o caso, mas não autorizado a discuti-lo publicamente.



Bruce Paddock não é suspeito no ataque de Las Vegas.



O caso de pornografia infantil é anterior ao ataque de 1º de outubro, disse o oficial que falou sob condição de anonimato.



Não ficou imediatamente claro se Paddock tem um advogado. Ele está detido sob uma fiança de US$ 60 mil no Metropolitan Detention Center.



A queixa de crime que motivou sua prisão alega um caso de possessão de pornografia infantil ou juvenil e 19 casos de exploração sexual de uma criança.



A queixa assinada na terça por um advogado distrital do condado de Los Angeles especifica que entre 1º de janeiro de 30 de agosto de 2014, Bruce Paddock sabidamente possuiu mais de 600 imagens de pornografia infantil ou juvenil envolvendo o uso de uma pessoa com menos de 18 anos atuando ou simulando conduta sexual.



O material incluía “10 ou mais imagens de um menor pré-pubescente ou menor que tinha menos de 12 anos de idade”, diz o documento.



A declaração da polícia diz que Bruce Paddock passou a ser investigado depois que provas foram encontradas dentro de um estabelecimento na região de Sun Valley, onde ele tinha se alojado. As evidências foram encontradas depois que ele foi despejado.



Na época, Bruce Paddock era um nômade e não pode ser encontrado, disse a polícia. Ele foi recentemente localizado em um endereço em North Hollywood.



Cinquenta e oito pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas em 1º de outubro no Route 91 Harvest Festival na Las Vegas Strip. Stephen Paddock abriu fogo a partir do 32º andar da torre do cassino hotel Mandalay Bay. Ele cometeu suicídio.



Outro irmão, Eric Paddock, falou com jornalistas após o ataque em Las Vegas, mas Bruce não.

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/irmao-do-atirador-de-las-vegas-e-preso-por-posse-de-pornografia-infantil-e-exploracao-de-menores.ghtml