DO O DIA



O soldado Raiff Medeiros, 27 anos, disse que ficou feliz quando a cantora Madonna pediu para tirar uma foto com ele e outro colega, na Providência

. "Sou acostumado a tirar fotos com moradores. Essa foi a primeira vez que o pedido partiu de um famoso. Tinha várias pessoas animadas em volta. E foi um momento bom, pois mostra um lado diferente da PM, mostra que a Polícia Militar é para todos, para garantir a segurança de todos", afirmou ao DIA.



Usando uma roupa camuflada, a cantora que veio ao Rio para o casamento do seu empresário, visitou a comunidade nesta tarde. Na saída, tirou fotos com dois policiais militares e postou um dos registros em uma rede social.



Raiff e o soldado Leonardo Fernandes são policiais da UPP Salgueiro e, nesta quarta-feira, foram deslocados para dar um apoio à UPP Providência. Natural de Santo Antônio de Pádua, Fernandes disse que até sua mãe telefonou do interior quando viu a foto nas redes sociais.

"Lá onde moro, não vejo famosos. Ainda mais um mundialmente famoso. Minha mãe ficou muito curiosa, perguntou como ela era. Respondi que era simpática. Foi a Madonna quem pediu para tirar a foto e agradeceu em português, com um 'obrigada"", contou.



De acordo com a Polícia Militar, a cantora não avisou que iria à favela e, por isso, o policiamento não foi reforçado. Na comunidade, a cantora visitou uma casa cultural e ficou por cerca de 40 minutos. Ela foi em um carro preto, escoltada por segurança particulares. Ao descer a escadaria, pediu para tirar fotos com os policiais.

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-10-25/mostra-que-a-pm-e-para-todos-diz-policial-que-tirou-foto-com-madonna.html