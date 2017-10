DA REDE TV!



A decoração de Halloween de uma casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos, tem gerado polêmica na imprensa local e com os vizinhos que, assustados, já chegaram a ligar para a polícia. Os arranjos simulam uma pessoa esmagada por um carro contra uma árvore e outro "corpo" no chão, ambos igualmente "ensanguentados".

A cena foi criada por Kevin e Krysten Negrotto no quintal do casal. "Alguém denunciou a decoração dizendo que achou de mal gosto, a polícia já tinha recebido uma denúncia antes de outra pessoa dizendo que era real", contou a mulher ao Daily Mail. "Por que alguém ligaria para a polícia denunciando uma decoração de halloween?", completou.

Alguns vizinhos, entretanto, discordam do casal. Stacy Nolan, por exemplo, que não é fã da data disse em entrevista que acha tudo muito "exagerado". Mas as pessoas gostam", afirmou. Outros são mais radicais: "Hoje de manhã eu levei um susto ao ver o outro corpo no chão. Acho desnecessário, passou dos limites", disse o vizinho Edward Schaffren.

De acordo com o casal, a polícia "amou" a decoração e em nenhum momento foi solicitada a retirada dos itens. "É obviamente falso. Vamos lá! É halloween!", concluiu Kevin.

