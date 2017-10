DO EXTRA



Zilu Camargo e Marco Antônio Teles estão noivos. Quem entregou a novidade foi o próprio empresário ao compartilhar uma foto com a ex-mulher de Zezé Di Camargo numa rede social. "Minha noiva, meu amor para a vida toda", escreveu ele na legenda.

Como o EXTRA já contou, Zilu pretende marcar a data do casório para 2018 e pode acabar oficializando a união com o novo eleito antes do ex-marido, que está noivo de Graciele Lacerda.

Pode parecer precipitado, mas Zilu e Marco estão juntos desde fevereiro deste ano. No entanto, só há um mês ela decidiu tornar pública a relação, postando uma foto ao lado do novo namorado. No dia seguinte, ele fez o mesmo, com direito a declaração pública de amor: “Encontrei minha alma gêmea”. Os dois, inclusive, já exibiram as alianças nas redes sociais.

Reprodução Zilu e Marco Antonio Teles: paixão explícita

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/empresario-entrega-que-esta-noivo-de-zilu-camargo-amor-para-vida-toda-21993747.html