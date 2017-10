DO O DIA



A jornalista Jacqueline Brazil vai estrear como "moça do tempo" no "Jornal Nacional" neste sábado. De acordo com o colunista Daniel Castro, do "Notícias da TV", Jacqueline ficou quatro meses fazendo testes e agora já está pronta para substituir Maju Coutinho, que foi promovida.

Em junho deste ano, Maju começou a fazer parte do rodízio de apresentadores do "Jornal Hoje" aos sábados. Mesmo com a promoção, ela continuou mapeando o tempo no "JN" em seus plantões. Mas agora que já existe uma substituta, Maju só vai ser a garota do tempo de segunda a sexta.

Além de Jacqueline, Eliana Marques, Izabella Camargo e Tiago Scheuer também apresentam o mapa do tempo nos plantões do "Jornal Nacional" e do "Jornal Hoje".

