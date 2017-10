FRANCISCO ALMEIDA

DO TV FOCO

Namorando há 9 meses com o empresário Alessandro Cavalcante, a cantora Joelma pretende engravidar do amado. Mãe de três filhos, a loira revelou, durante uma entrevista ao jornal “O Dia”, que quer aumentar a família.

“Eu quero ter mais um filho para poder fechar a fábrica”, contou ela, que desconversou sobre um possível casamento com o bonitão. “Está tudo ótimo, melhor não falar muito não por causa do olho grande [risos]”.

Questionada sobre a polêmica envolvendo a banda do ex-marido, Ximbinha, a artista disparou.

“Eu não estou sabendo de nada, não tenho tempo para cuidar nem da minha vida, quanto mais de outras pessoas.”

Joelma comemora nove meses ao lado do namorado

A cantora Joelma, após engatar um namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, está completamente feliz e realizada ao lado dele. Ela contou, durante uma conversa com o “Fofocalizando”, do SBT, que completou 9 meses ao lado do bonitão.

“Vai fazer nove meses. (E mantive o namoro às escondidas) por uns quatro meses”, disse a cantora, que está bastante feliz com ele: “Muito!”.

Durante o Prêmio Multishow de Música, a veterana falou o motivo de não estar acompanhada com ele. “Ele não gosta de flash. Ele é tímido. Me deixou aqui e foi embora”, contou.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/namorando-joelma-quer-engravidar-mais-um-filho-para-fechar-fabrica/